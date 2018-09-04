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Япония возмущена действиями РФ
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Япония возмутилась военным присутствием РФ на Курилах 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Власти Японии выразили России протест в связи с проведением на Южных Курилах мероприятий, приуроченных к годовщине окончания Второй мировой войны. Официальный Токио уже направил ноту по дипломатическим каналам.
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга назвал неприемлемым усиление военного присутствия России на четырёх северных островах Курильской гряды, сообщает ТАСС.
Мероприятия, посвящённые 73-летию со дня окончания Курильской десантной операции, состоялись 2 сентября. Именно в этот день, в 1945 году Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции и покинула Курилы.
Ранее News.ru сообщал, что Япония выразила протест России из-за размещённых на острове Итуруп истребителей Су-35С.
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