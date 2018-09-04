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Киев хочет ввести «биометрический визовый режим» с РФ
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Климкин предложил ввести «биометрический визовый режим» с Россией 

RT на русском + ещё 1 57 минут назад
Фото: ТАСС
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киеву необходимо ввести «биометрический визовый режим» с Россией. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
Комментируя предложение ввести визовый режим с Россией, он заявил, что украинским властям нужно контролировать «кто и каким образом пересекает границу».
«Для этого мы начали биометрию, для этого в будущем будет внедряться квази-разрешительная система, а потом механизм мониторинга кто и где передвигается», — сказал он.
Также Климкин отметил, что он «с самого начала говорил», что «Украине нужен биометрический визовый режим, поскольку просто ставить печати сотне тысяч людей — это не работает».
Ранее стало известно, что биометрический контроль на границе с Украиной с начала года прошли 240 тыс. россиян.
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