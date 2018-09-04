Климкин назвал катастрофической ситуацию с миграцией украинцев

Украины Глава МИД Павел Климкин заявил, что каждый год из страны выезжают около 1 млн украинцев, и эта ситуация является «катастрофической». Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

«У нас действительно катастрофическая ситуация — примерно миллион украинцев выезжают каждый год», — сказал он.

По словам Климкина, власти страны считают, что «эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится».

Также украинский министр заявил, что, по последним данным, в одной только Польше проживают около 1,4 млн граждан Украины.

Ранее в Чехии заявили об отказе принимать африканских беженцев из-за наплыва мигрантов с Украины.