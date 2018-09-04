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Климкин назвал катастрофической ситуацию с миграцией украинцев 

BFM.RU + ещё 4 1 час назад
Фото: Русская Весна
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что каждый год из страны выезжают около 1 млн украинцев, и эта ситуация является «катастрофической». Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
«У нас действительно катастрофическая ситуация — примерно миллион украинцев выезжают каждый год», — сказал он.
По словам Климкина, власти страны считают, что «эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится».
Также украинский министр заявил, что, по последним данным, в одной только Польше проживают около 1,4 млн граждан Украины.
Ранее в Чехии заявили об отказе принимать африканских беженцев из-за наплыва мигрантов с Украины.
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