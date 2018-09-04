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Главы МИД Грузии и Японии высказались за расширение сотрудничества двух стран
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Главы МИД Грузии и Японии высказались за расширение сотрудничества двух стран 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
ТБИЛИСИ, 4 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Таро Коно и глава МИД Грузии Давид Залкалиани высказались за расширение и углубление сотрудничества двух стран. Об этом во вторник на совместном брифинге, прошедшем после их встречи, заявил грузинский министр.
"Мы обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества Грузии и Японии и договорились максимально содействовать его углублению, способствовать более полному использованию имеющегося потенциала сотрудничества", — сказал Залкалиани.
"Это первый в истории визит главы МИД Японии в Грузию, уверен, что этот визит поднимет на более высокий, качественно новый уровень сотрудничество двух стран", — отметил он. «Япония поддерживает территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ страны, оказывает поддержку Грузии в осуществлении реформ, в реализации конкретных проектов, мы высоко ценим эту помощь», — подчеркнул министр.
Залкалиани отметил работу Грузии и Японии над подготовкой двустороннего инвестиционного соглашения и выразил надежду, что переговоры по подготовке этого документа завершатся до конца текущего года. «Это соглашение даст серьезный стимул и толчок расширению экономических отношений между двумя странами», — сказал он.
В рамках начавшегося во вторник двухдневного визита в Тбилиси Таро Коно проведет также встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Мамукой Бахтадзе.
Грузия и Япония установили дипломатические отношения в 1992 году, Токио оказывает помощь Тбилиси в реализации проектов в сферах экономики, торговли, энергетики, медицины, сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры.
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