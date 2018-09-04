Ещё
Украина пересмотрит отношения с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Климкин призвал Украину пересмотреть договорно-правовую базу с Россией 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Украина должна в корне пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.
"Мы должны в корне пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией. То, что мы сейчас делаем в рамках СНГ. Этот анализ готовится, каждое министерство, есть координация. То же самое должно быть сделано с Россией, это не может быть сделано одним моментом, но это будет сделано, поскольку мы не можем держаться на той договорно-правовой базе, которая была в предыдущей реальности. Будут в ближайшее время и дальнейшие шаги, я их сказать не могу", — заявил Климкин в понедельник вечером в эфире украинского телеканала ICTV.
На минувшей неделе министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинский МИД подготовил пакет документов о денонсации договора о дружбе с РФ и предложит их руководству страны в ближайшие дни.
В понедельник президент Украины Петр Порошенко заявил, что до 30 сентября уведомит РФ о непродлении договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Как пояснил президент, договор не будет разорван, так как это сложная и длительная процедура, а "прекратит свое действие в связи с непродлением".
Последние новости
Как западные СМИ отреагировали на убийство Захарченко "Нарушен устав": что могло привести к гибели полицейского в метро Граждане Грузии рассказали об отношении к России
Комментарии41
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Застреливший полицейского сделал неожиданное заявление418
ЕС впервые отреагировал на убийство Захарченко643
Мошенники придумали действующий способ выуживать деньги1
Убийцу полицейского поймали на лжи72
Почему охрана Захарченко оказалась бессильна25
Видео
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
00:33
Умерла Лидия Постникова
Общество
02:56
ЕС впервые отреагировал на убийство Захарченко
В мире
01:01
Появились детали нападения на российского журналиста
Происшествия Другое
02:56
ОБСЕ проигнорировала убийство Захарченко
Украина В мире
00:27
В Москве введен план «Перехват» после крупного ограбления
Происшествия
00:49
Сын поблагодарил Кобзона за аншлаг на похоронах
Шоу-бизнес
01:33
В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности
Погода Новости Москвы
04:08
ФСБ призналась в работе в Донбассе
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение