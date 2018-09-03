Сирийских военных обстреляли в Алеппо

Сирийских военных обстреляли на линии соприкосновения с протурецкими силами

Обстрел позиций сирийских правительственных сил зафиксировали в провинции Алеппо на линии соприкосновения с протурецкими формированиями, удерживающими позиции в районе города Эль-Баб , сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко

"Зафиксирован обстрел позиций правительственных сил в районе горы Джебель-Маарата в провинции Алеппо на линии соприкосновения с протурецкими формированиями, удерживающими позиции в районе города Эль-Баб", — сказал он.

Также Савченко добавил, что за прошедшие сутки представители российского Центра провели гуманитарную акцию в населенном пункте Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор, где выдали 450 продовольственных наборов общим весом 1,9 тонны, а также оказали медицинскую помощь четырем сирийцам, включая одного ребенка.

Всего, по его словам, российские военные врачи за прошедшие сутки оказали медицинскую помощь 44 жителям, в том числе 21 ребенку.