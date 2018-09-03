Кто готовит госпереворот в Киргизии

Киргизии ходят слухи о готовящемся государственном перевороте, уже третьим по счёту за последние 13 лет. Согласно распространяемой информации, смены власти желает бывший президент республики Алмазбек Атамбаев , недовольный своим преемником на посту Сооронбаем Жээнбековым.

Нынешний глава государства Жээнбеков был избран на высший пост в стране в октябре прошлого года. За полтора года до этого Атамбаев назначил его премьер-министром, а во время предвыборной гонки активно представлял гражданам как своего надёжного соратника. Однако всего через несколько месяцев после инаугурации, в феврале этого года, Жээнбеков заявил о тотальной коррупции в стране. Бывший депутат парламента Киргизии Равшан Джеенбеков заметил, что слова нового руководителя сильно ударили по Атамбаеву, который все последние годы рапортовал гражданам об успехах в борьбе со взяточничеством. Одновременно Жээнбеков начал кадровые перестановки в высших эшелонах власти, а в середине апреля отправил всё правительство в отставку. Эксперты стали говорить о конфликте между бывшим президентом и его ставленником.

С начала августа в киргизской прессе стали активно распространяться слухи о том, что Атамбаев задумал сменить власть по сценарию «тюльпановой» революции 2005 года или госпереворота 2010-го. Журналисты писали о неизвестных ранее активах бывшего лидера. Одна из газет опубликовала материал под кричащим заголовком: «Лучше умереть, устроив перестрелку с Жээнбековым на площади, чем дожить до 80-ти лет, лежа в постели?». В киргизском сегменте соцсетей стали массово распространяться посты о том, что Атамбаев виноват во всех бедах страны, а из-за нежелания отвечать за поступки готовит насильственную смену власти.

В конце августа пресс-служба правящей Социал-демократической партии Киргизии (СДПК), которую возглавляет Алмазбек Атамбаев, была вынуждена выступить с официальным заявлением.

«Вся эта ложь о якобы подготовке и даже финансировании Алмазбеком Атамбаевым общественных беспорядков и государственного переворота публикуется целенаправленно на протяжении последних месяцев. Совершенно очевидно, что в упомянутых слухах нет ни логики, ни здравого смысла. Ведь именно Алмазбек Атамбаев обеспечил в прошлом году мирную передачу власти. Именно при президентстве Алмазбека Атамбаева в Кыргызстан пришла стабильность», — сказали в СДПК.

Пресса и политологи отмечают, что в последние месяцы сам Атамбаев нигде не комментировал сложившуюся ситуацию. Последний раз он публично выступал на закрытом съезде партии 31 марта, где, по некоторым данным, подверг критике нынешнего президента. Журналисты иногда видят его в родном селе на религиозные праздники, но он не делает заявлений и не даёт интервью. Не было Атамбаева даже на праздновании Дня независимости 31 августа, куда его официально пригласили как бывшего руководителя государства. В СДПК неявку своего председателя на торжества объяснили проблемами со здоровьем.

Андрея Грозина. News.ru попросил прокомментировать сложившуюся ситуацию старшего научного сотрудника Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН

— Нынешний президент Жээнбеков был избран не просто по протекции своего предшественника, — говорит эксперт. — Атамбаев сделал во время предвыборной кампании для своего преемника больше, чем он сам. Атамбаев ездил по стране и агитировал, на Жээнбекова работал весь государственный аппарат и вся правящая Социал-демократическая партия. Победа Жээнбекова на выборах воспринималась именно как победа ставленника предыдущего президента.

Хочу напомнить, что Жээнбеков был с Атамбаевым, когда тот только начал заниматься политикой в середине 1990-х и создал социал-демократическую партию, которая была всего лишь одной из многих. Жээнбеков всегда подчинялся Атамбаеву и никогда не бегал из партии в партию, что характерно для киргизской элиты. Также Жээнбеков никогда не был замечен в коррупционных скандалах. Практически на каждого представителя элиты есть горы компромата, а вот репутация Жээнбекова чистая. Когда Атамбаев выбирал преемника, он сделал ставку на проверенного и верного человека.

— Есть ли сегодня конфликт между Атамбаевым и Жээнбековым?

— На мой взгляд, Жээнбеков не хочет ссориться с Атамбаевым открыто. Бывшего президента никто не обвиняет в коррупции, он по-прежнему остаётся лидером правящей партии. В то же время у руководителей в Средней Азии есть характерная черта: они пытаются избавиться от опеки прежних элит. Это происходит путём кадровых замен и дезавуированием достижений предыдущего лидера. Например, в Узбекистане или Туркмении имена бывших президентов с каждым месяцем всё реже и реже упоминаются в прессе. Похожий процесс начался и в Киргизии.

С февраля текущего года во властных кругах республики начались чистки. От глав министерств и до сотрудников генпрокуратуры. К нынешнему дню во власти практически не осталось сторонников Атамбаева. Чиновники или пересмотрели свои взгляды и заявили о полной лояльности новому президенту, либо были уволены.

— Может ли Атамбаев действительно готовить переворот?

— Атамбаев объективно понимает, что ему нет смысла раскачивать ситуацию, весь политический расклад не в его пользу. По крайней мере сейчас. Исторический опыт показывает, что страсти накаляются в конце зимы или в начале весны, осенью обычно ничего не происходит.

К тому же новый лидер пока не успел себя ничем скомпрометировать. Конечно, ему вряд ли получится сохранить нынешнюю репутацию долго: киргизское общество быстро устаёт от своих руководителей. Но пока ему ничего не угрожает. Вот если зимой начнутся перебои с электричеством или с отоплением, то возможны волнения.

Важно и то, что никто из внешних игроков не хочет насильственной смены власти в Киргизии. Жээнбеков сохраняет прежний курс на стратегическое партнёрство с Россией и членство в ЕАЭС, развивает отношения с Китаем. Одновременно он стал работать с прозападными НПО, пригласив их к диалогу о будущем страны, они теперь пишут в интернете хвалебные отзывы о президенте. Без внешней поддержки госпереворот невозможен. Атамбаев понимает, что сейчас людей не вывести на улицу, только за деньги. Но платная массовка сегодня намного дороже, чем была ещё пять лет назад. Атамбаев, конечно, не бедный человек, но его ресурсов никак не хватит на новую революцию.

— Кому может быть выгодно распространение слухов?

— Скорее всего, слухи распространяются некими третьими силами. Они произрастают исключительно внутри Киргизии, внешнего фактора тут нет. Вообще, это некий киргизский национальный спорт — сочинять и распространять слухи.

Не исключено, что за слухами о готовящемся Атамбековым перевороте стоят многочисленные родственники Жээнбекова. Как известно, Атамбеков условно относится к северным кланам, а Жээнбеков к южным. Вполне возможно, что южные кланы решили взять полноту руководства страной в свои руки, сделать Жээнбекова управляемым президентом. И чтобы сподвигнуть его на разгром северных кланов, нет ничего лучше, как заявить о попытке госпереворота.

Не стоит забывать, что Атамбеков в своё время настроил против себя многих людей. Наиболее влиятельный из них — бывший соперник Жээнбекова на президентских выборах и самый богатый человек Киргизии Омурбек Бабанов. Есть и те представители элиты, которые сели при Атамбекове в тюрьму по обвинению в подготовке госпереворота, хотя вся их вина, по большому счёту, состояла в фривольных разговорах за пивом в бане.

— Почему Атамбеков молчит несколько месяцев и не пытается опровергнуть слухи?

— У бывшего президента очень хорошее политическое чутьё. Он всегда умел удерживаться на плаву, в отличие от других политиков избежал обвинений в коррупции. Может быть, у него есть негласный договор с Жээнбековым: он спокойно смотрит на замену своих кадров, не лезет в политику и за это имеет гарантии неприкосновенности.