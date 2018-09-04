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Киев: в Крыму задержано украинское судно
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В Киеве заявили о задержании украинского судна в Крыму 

РИА Новости + ещё 6 4 часа назад
Российские пограничники в Крыму задержали украинское рыболовецкое судно ЯОД 2105 с четырьмя членами экипажа, сообщает пресс-служба так называемого Главного управления Национальной полиции Украины в Крыму и Севастополе на своей странице в Facebook.
На данный момент экипаж судна, как утверждают в управлении, находится на пограничной заставе в Севастополе.
Украинские правоохранительные органы по данным фактам завели дела по двум статьям Уголовного кодекса.
Ситуация с мореходством в Азовском море обостряется с начала года. В марте Украина задержала траулер "Норд", выдвинув против его капитана Владимира Горбенко обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту был задержан танкер "Механик Погодин".
Москва сочла действия Киева "морским терроризмом", российские власти ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря.
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