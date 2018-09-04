Киев: в Крыму задержано украинское судно

В Киеве заявили о задержании украинского судна в Крыму

Российские пограничники в Крыму задержали украинское рыболовецкое судно ЯОД 2105 с четырьмя членами экипажа, сообщает пресс-служба так называемого Главного управления Национальной полиции Украины в Крыму и Севастополе на своей странице в Facebook. На данный момент экипаж судна, как утверждают в управлении, находится на пограничной заставе в Севастополе. Украинские правоохранительные органы по данным фактам завели дела по двум статьям Уголовного кодекса. Ситуация с мореходством в Азовском море обостряется с начала года. В марте Украина задержала траулер "Норд", выдвинув против его капитана Владимира Горбенко обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту был задержан танкер "Механик Погодин". Москва сочла действия Киева "морским терроризмом", российские власти ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря.