Азиатские рабочие вытесняют украинцев из Польши

СМИ: в Польше азиатские рабочие вытесняют украинских мигрантов

Польше резко возросло количество трудовых мигрантов из стран Азии, которые начинают вытеснять украинских рабочих. Об этом пишет польская газета Dzennik со ссылкой на информацию от министерства семьи, труда и соцзащиты.

В издании отметили, что трудовая миграция из Азии в Польшу резко возросла в первой половине 2018 года. При этом в стране сокращается рост трудовой миграции из Украины. Это происходит на фоне рекордно низкой безработицы и ежегодного роста ВВП Польши на 5%.

По данным издания, из 148 тыс. иностранцев, которые получили в Польше разрешение на работу в первой половине нынешнего года, каждый седьмой был гражданином Азербайджана, Бангладеш, Китая, Филиппин, Индии, Непала, Узбекистана или Вьетнама.

"Они трудолюбивы и с радостью работают во внеурочное время. Они непритязательны и не требуют повысить им зарплату", — объяснили в газете популярность азиатских мигрантов среди польских работодателей.