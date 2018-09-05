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Азиатские рабочие вытесняют украинцев из Польши
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СМИ: в Польше азиатские рабочие вытесняют украинских мигрантов 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Польше резко возросло количество трудовых мигрантов из стран Азии, которые начинают вытеснять украинских рабочих. Об этом пишет польская газета Dzennik со ссылкой на информацию от министерства семьи, труда и соцзащиты.
В издании отметили, что трудовая миграция из Азии в Польшу резко возросла в первой половине 2018 года. При этом в стране сокращается рост трудовой миграции из Украины. Это происходит на фоне рекордно низкой безработицы и ежегодного роста ВВП Польши на 5%.
По данным издания, из 148 тыс. иностранцев, которые получили в Польше разрешение на работу в первой половине нынешнего года, каждый седьмой был гражданином Азербайджана, Бангладеш, Китая, Филиппин, Индии, Непала, Узбекистана или Вьетнама.
"Они трудолюбивы и с радостью работают во внеурочное время. Они непритязательны и не требуют повысить им зарплату", — объяснили в газете популярность азиатских мигрантов среди польских работодателей.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что каждый год из страны уезжает около миллиона украинцев. Многие из них перебираются в Польшу, где, по словам Климкина, находятся около 1,4 млн украинцев.
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