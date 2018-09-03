Реакция Европы на убийство Захарченко, ЧП в московском метро и другие события дня

Порошенко захотел изгнать Черноморский флот из Крыма
Представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко заявила, что Петр Порошенко хочет исключить из конституции пункт, разрешающий пребывание иностранных войск в стране.
Киев готовит наступление в Донбассе
Официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил о возможном наступлении со стороны украинских силовиков в Донбассе после убийства главы ДНР Захарченко.
Застреливший полицейского объяснил свой поступок
Мужчина, задержанный после убийства полицейского в московском метро, объяснил свои действия.
В Европе отреагировали на убийство Захарченко
Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко не должно поставить под сомнение необходимость соблюдения минских договоренностей.
На месте крушения Ми-8 нашли тела
Вертолет Ми-8 иркутской авиакомпании "Ангара" вылетел из города Усть-Кута на геологоразведочные работы, но в установленное время экипаж не вышел на связь.
Названа мечта Путина
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, о чем, по его мнению, мечтает глава российского государства Владимир Путин.
Порошенко высмеяли за "подарок" ВСУ
Президент Украины разместил в Twitter видео с торжественной передачей украинским военным сертификатов на получение ракетных комплексов. Это ожидаемо развеселило пользователей Сети.
Из поминок по Кобзону устроили праздник
К посольству России в Киеве после смерти певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона украинцы принесли детские пирамидки, курицу-гриль, насаженную на бутылки шампанского, и порванные баяны.
Спортсменка умерла прямо во время тренировки
Норвежская лыжница Ида Эйде была найдена мертвой в возрасте 30 лет в коммуне Улленсакре, находящейся в городе Эсхейм, где она тренировалась.
На дорогах России появятся динамические знаки
На российских дорогах появятся электронные знаки ограничения скорости, которые сами будут менять значения.