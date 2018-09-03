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Реакция Европы на убийство Захарченко, ЧП в московском метро и другие события дня
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Главные события понедельника 

Рамблер 1 час назад

Порошенко захотел изгнать Черноморский флот из Крыма

Представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко заявила, что Петр Порошенко хочет исключить из конституции пункт, разрешающий пребывание иностранных войск в стране.

Киев готовит наступление в Донбассе

Официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил о возможном наступлении со стороны украинских силовиков в Донбассе после убийства главы ДНР Захарченко.

Застреливший полицейского объяснил свой поступок

Мужчина, задержанный после убийства полицейского в московском метро, объяснил свои действия.

В Европе отреагировали на убийство Захарченко

Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко не должно поставить под сомнение необходимость соблюдения минских договоренностей.

На месте крушения Ми-8 нашли тела

Вертолет Ми-8 иркутской авиакомпании "Ангара" вылетел из города Усть-Кута на геологоразведочные работы, но в установленное время экипаж не вышел на связь.

Названа мечта Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, о чем, по его мнению, мечтает глава российского государства Владимир Путин.

Порошенко высмеяли за "подарок" ВСУ

Президент Украины разместил в Twitter видео с торжественной передачей украинским военным сертификатов на получение ракетных комплексов. Это ожидаемо развеселило пользователей Сети.

Из поминок по Кобзону устроили праздник

К посольству России в Киеве после смерти певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона украинцы принесли детские пирамидки, курицу-гриль, насаженную на бутылки шампанского, и порванные баяны.

Спортсменка умерла прямо во время тренировки

Норвежская лыжница Ида Эйде была найдена мертвой в возрасте 30 лет в коммуне Улленсакре, находящейся в городе Эсхейм, где она тренировалась.

На дорогах России появятся динамические знаки

На российских дорогах появятся электронные знаки ограничения скорости, которые сами будут менять значения.
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