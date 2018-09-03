В Британии сравнили живучесть Мэй и Распутина

В Великобритании сравнили живучесть Мэй и Распутина

«Каждая неделя для Мэй — худшая. Она — современный Распутин. В нее стреляют, пытаются заколоть и отравить, а она продолжает идти», — заявил МакТернан.

Бориса Джонсона в Так он прокомментировал статью бывшего главы британского МИД Daily Telegraph 3 сентября. Джонсон окрестил позицию британского правительства на переговорах с Евросоюзом по поводу Brexit как «развевающийся белый флаг». Экс-министр возмущен планами Лондона заплатить Брюсселю 40 миллиардов фунтов британских налогоплательщиков. По мнению Мактернана, Джонсон просто хочет привлечь к себе внимание и производит шум.

В 2016 году больше половины британцев проголосовали на референдуме за выход из Евросоюза. В июне этого года парламент принял билль о выходе из ЕС. Дорожная карта, утвержденная властями, предполагает, что Британия будет соблюдать европейские стандарты и меры регулирования, но получит право на неограниченную торговлю на едином рынке.