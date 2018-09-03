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В Британии сравнили живучесть Мэй и Распутина
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В Великобритании сравнили живучесть Мэй и Распутина 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: globallookpress.com
Бывший спичрайтер британского премьер-министра Тони Блэра Джон Мактернан назвал нынешнюю главу правительства Соединенного королевства Терезу Мэй современным Распутиным. Об этом он написал в статье для CNN.
«Каждая неделя для Мэй — худшая. Она — современный Распутин. В нее стреляют, пытаются заколоть и отравить, а она продолжает идти», — заявил МакТернан.
Так он прокомментировал статью бывшего главы британского МИД Бориса Джонсона в Daily Telegraph 3 сентября. Джонсон окрестил позицию британского правительства на переговорах с Евросоюзом по поводу Brexit как «развевающийся белый флаг». Экс-министр возмущен планами Лондона заплатить Брюсселю 40 миллиардов фунтов британских налогоплательщиков. По мнению Мактернана, Джонсон просто хочет привлечь к себе внимание и производит шум.
В 2016 году больше половины британцев проголосовали на референдуме за выход из Евросоюза. В июне этого года парламент принял билль о выходе из ЕС. Дорожная карта, утвержденная властями, предполагает, что Британия будет соблюдать европейские стандарты и меры регулирования, но получит право на неограниченную торговлю на едином рынке.
В ночь на 16 декабря 1917 года Григорий Распутин, известный близостью к семье императора Николая II, был убит в Петрограде группой заговорщиков, в которую входили Феликс Юсупов, политик Владимир Пуришкевич, великий князь Дмитрия Павлович. Свидетельства об обстоятельствах убийства противоречивы. Заговорщики заманили Распутина в подвал, угостили вином и пирогом с цианистым калием, а потом выстрелили в него. Убийцы утверждали, что Распутин сумел выбраться из подвала, и его пришлось догонять на улице и добивать. В конце концов труп связали и выбросили в Неву.
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