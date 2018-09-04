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На Украине детскую площадку установили на кладбище
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Подарок ко Дню знаний: на Украине детскую площадку установили на кладбище 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Фото: vkwebsite.ru
Игровая площадка с горками и качелями расположена в пяти метрах от могил.
В украинском Мелитополе местные власти сделали «подарок» детям ко Дню знаний, установив детскую площадку для игр рядом с кладбищем. Об этом сообщает агентство «Униан».
Как следует из фотографий, новая детская площадка вплотную примыкает к кладбищу, причем захоронения даже не отделены забором. Ближайшие могилы находятся буквально в пяти метрах от зоны для игр.
По данным агентства, представители городского совета Мелитополя странную ситуацию до сих пор не прокомментировали. Сама площадка появилась в этой неожиданной локации первого сентября и немедленно привлекла внимание местных жителей.
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