Подарок ко Дню знаний: на Украине детскую площадку установили на кладбище

Игровая площадка с горками и качелями расположена в пяти метрах от могил.

В украинском Мелитополе местные власти сделали «подарок» детям ко Дню знаний, установив детскую площадку для игр рядом с кладбищем. Об этом сообщает агентство «Униан».

Как следует из фотографий, новая детская площадка вплотную примыкает к кладбищу, причем захоронения даже не отделены забором. Ближайшие могилы находятся буквально в пяти метрах от зоны для игр.

По данным агентства, представители городского совета Мелитополя странную ситуацию до сих пор не прокомментировали. Сама площадка появилась в этой неожиданной локации первого сентября и немедленно привлекла внимание местных жителей.