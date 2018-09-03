ИГ начало перебрасывать диверсантов в Россию

По его словам, из-за того, что боевиков выбили из ранее подконтрольных земель в Сирии, они передислоцируются, а лидеры группировки активизируют зарубежные ячейки ИГ.

«Созданные "Исламским государством" специальные структуры ведут комплектование, подготовку и переброску диверсионно-террористических групп в Европу, Центральную, Юго-Восточную Азию, Россию», — сказал Гиесов.

Ранее 3 сентября первый заместитель начальника центра спецназначения Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Кожетев в ходе конференции заявил, что новым глобальным вызовом может стать сближение террористических группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида» (запрещена в России).

До этого на мероприятии говорилось, что доходы ИГ упали в 10 раз с 2014 года.