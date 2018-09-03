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ИГ начало перебрасывать диверсантов в Россию
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ИГ начало перебрасывать диверсантов в Россию 

Lenta.ru + ещё 5 36 минут назад
Фото: globallookpress.com
Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) готовит и перебрасывает своих бойцов в Россию, страны Европы и Азии. Такое заявление сделал заместитель директора исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Джумахон Гиесов на международной конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом», передает РИА Новости.
По его словам, из-за того, что боевиков выбили из ранее подконтрольных земель в Сирии, они передислоцируются, а лидеры группировки активизируют зарубежные ячейки ИГ.
«Созданные "Исламским государством" специальные структуры ведут комплектование, подготовку и переброску диверсионно-террористических групп в Европу, Центральную, Юго-Восточную Азию, Россию», — сказал Гиесов.
Ранее 3 сентября первый заместитель начальника центра спецназначения Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Кожетев в ходе конференции заявил, что новым глобальным вызовом может стать сближение террористических группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида» (запрещена в России).
До этого на мероприятии говорилось, что доходы ИГ упали в 10 раз с 2014 года.
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