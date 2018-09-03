Окраины Горловки обстреляли зажигательными снарядами

Украинская армия обстреляла зажигательными боеприпасами окраины Горловки

ВСУ обстреляли зажигательными боеприпасами окраины Горловки , пожаром уничтожены пять домов. Об этом заявил в своем Telegram-канале и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько

В сообщении говорится, что украинская армия совершила обстрел поселка Зайцево из зажигательных боеприпасов. В результате обстрела воспламенилась трава. МЧС к месту подъехать не смогло, сгорели пять домов. При инциденте никто не пострадал.

Напомним, что 29 августа в силу вступил новый режим прекращения огня, который был согласован участниками Контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.