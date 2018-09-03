Доходы ИГ* за четыре года упали в десять раз, отметили в ФСБ

Фото: AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye

Сергей Беседа. Доходы запрещенной в России группировки "Исламское государство" * с 2014 года снизились в десять раз, до 200-300 миллионов долларов в год, сообщил в понедельник глава службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ "Если сравнивать те поступления финансовые, которые были в 2014 году и оценивались примерно в 3 миллиарда долларов, то в настоящее время боевикам ИГИЛ* удается получить 200-300 миллионов долларов в год", — сказал он на международной конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом". Это связано с тем, что "значительно снизились поступления от добычи нефти и от налогов, которыми боевики обложили контролируемые ими территории". * Террористическая группировка, запрещенная в России.