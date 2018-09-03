Савченко отказалась идти на сделку со следствием

«Мне… на соглашение ходить нечего», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд в Киеве вынес решение оставить Савченко под стражей до 7 сентября текущего года.

По версии Генпрокуратуры Украины, депутат планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале.

По словам прокурора Главной военной прокуратуры Украины Александра Банника, «есть основания подозревать» Савченко в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненного лишения свободы.