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Савченко отказалась идти на сделку со следствием
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В Европе отреагировали на убийство Захарченко
В Европе отреагировали на убийство Захарченко

Савченко отказалась идти на сделку со следствием 

RT на русском 56 минут назад
Фото: ТАСС
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что отказывается идти на сделку со следствием, согласно которому её бы приговорили к 4,5 годам тюремного заключения.
«Мне… на соглашение ходить нечего», — цитирует её РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд в Киеве вынес решение оставить Савченко под стражей до 7 сентября текущего года.
По версии Генпрокуратуры Украины, депутат планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале.
По словам прокурора Главной военной прокуратуры Украины Александра Банника, «есть основания подозревать» Савченко в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненного лишения свободы.
RT на русском: последние новости
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