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Макрон встретил «агента Кремля» во французской школе
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Макрон встретил «агента Кремля» во французской школе 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в одну из местных школ за первой партой сидел «агент Кремля». Об этом сообщает RT.
Французский лидер был снят во время визита в одно из учебных заведений в пригороде Парижа. На снимке Макрон стоит у доски, а за первой партой сидит молодой человек в футболке с надписью на английском языке.
«2018 FIFA World Cup Russia (чемпионат мира по футболу ФИФА 2018. — Прим. ред.)», — гласит она.
С началом учебного года во французских школах вступил в силу запрет на использование учениками мобильных телефонов и других гаджетов.
Несколько дней назад инициативу сделать то же самое в российских учебных заведениях прокомментировал президент страны Владимир Путин. По словам главы государства, он обсудит это с министром просвещения Ольгой Васильевой, поддержавшей идею, так как у запрета гаджетов могут быть как плюсы, так и минусы.
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