Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в одну из местных школ за первой партой сидел «агент Кремля». Об этом сообщает RT.
Французский лидер был снят во время визита в одно из учебных заведений в пригороде Парижа. На снимке Макрон стоит у доски, а за первой партой сидит молодой человек в футболке с надписью на английском языке.
«2018 FIFA World Cup Russia (чемпионат мира по футболу ФИФА 2018. — Прим. ред.)», — гласит она.
С началом учебного года во французских школах вступил в силу запрет на использование учениками мобильных телефонов и других гаджетов.
Несколько дней назад инициативу сделать то же самое в российских учебных заведениях прокомментировал президент страны Владимир Путин. По словам главы государства, он обсудит это с министром просвещения Ольгой Васильевой, поддержавшей идею, так как у запрета гаджетов могут быть как плюсы, так и минусы.