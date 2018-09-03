Макрон встретил «агента Кремля» во французской школе

Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в одну из местных школ за первой партой сидел «агент Кремля». Об этом сообщает RT.

Французский лидер был снят во время визита в одно из учебных заведений в пригороде Парижа. На снимке Макрон стоит у доски, а за первой партой сидит молодой человек в футболке с надписью на английском языке.

«2018 FIFA World Cup Russia (чемпионат мира по футболу ФИФА 2018. — Прим. ред.)», — гласит она.

С началом учебного года во французских школах вступил в силу запрет на использование учениками мобильных телефонов и других гаджетов.