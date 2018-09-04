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Франция и США готовятся выслать Винника
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Франция и США проводят спецоперацию для экстрадиции Винника, заявил адвокат 

РИА Новости + ещё 10 26 минут назад
Фото: Парламентская газета
Происходящее вокруг дела россиянина Александра Винника нельзя назвать иначе, как совместной спецоперацией Франции и США с целью "заполучить его голову", заявил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов перед заседанием Верховного суда Греции.
Винник был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, которые обвиняют его в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Верховный суд Греции по гражданским и уголовным делам — Ареопаг рассматривает запрос на экстрадицию Винника в Россию по второму российскому запросу и апелляцию на его выдачу во Францию по французскому европейскому ордеру.
Имеется уже четыре судебных решения об экстрадиции Винника — по запросу США, два решения по запросам России и по запросу Франции. Окончательное решение об экстрадиции примет министр юстиции Михалис Калогиру, однако для исполнения европейского ордера его решение не требуется.
"Обвинение французов полностью сформировано на американских документах, они даже ссылаются на них. Франция не проводила собственное расследование. Соответствующие службы Франции и США совместно действуют в рамках своей дружбы в НАТО. Это, можно сказать, военно-разведывательная операция, фактически спецоперация с целью заполучить голову Александра", — сказал Мусатов.
Адвокат заявил, что в деле явно видно злоупотребление правом. По его мнению, обвинение для французов составляли американские прокуроры, поскольку использованы те же методы, что и в американском запросе. "Александр ни разу не был во Франции, но французское обвинение говорит, что он, находясь на территории Франции, совершил преступление. И никого не волнует абсурдность обвинения, никто не собирается его проверять", — сказал Мусатов.
Он напомнил, что при рассмотрении дел по экстрадиции суд не рассматривает суть обвинений. Мусатов заявил также, что российского гражданина намеревались допросить, не уведомив об этом консула.
"Это неуважение к гражданину другой страны и к законам своей страны. Задача стоит выше закона. А задача — получить голову Александра Винника. Это как голова профессора Доуэля", — сказал адвокат.
Мусатов также заявил, что защите не сообщают, где находятся изъятые у Винника компьютер и телефоны, которые могут содержать доказательства невиновности его подзащитного. "Фактически мы знаем, что они в Штатах", — сказал Мусатов.
Говоря о предстоящем заседании Ареопага, адвокат отметил, что от его исхода зависит понимание, как на сегодняшний день работает система международного права.
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