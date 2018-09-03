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Порошенко внес в Раду проект о приветствии в армии
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Порошенко внес в Раду проект о приветствии «Слава Украине» в армии 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, устанавливающий лозунг украинских националистов "Слава Украине!" как официальное воинское приветствие, сообщается на сайте парламента.
Ранее министр обороны Степан Полторак сообщил, что Порошенко поручил разработать законопроект, чтобы изменить воинское приветствие в украинской армии со "Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаю (желаем)!" на лозунг украинских националистов "Слава Украине!" и "Героям слава!".
Внесенный в понедельник законопроект вносит в устав внутренней, гарнизонной и караульной служб и строевой устав вооруженных сил Украины изменения "по установлению нового воинского приветствия "Слава Украине" — "Героям слава".
Проект определен как неотложный.
"Слава Украине — Героям слава!" — лозунг запрещенной в России "Украинской повстанческой армии"*. Героизация УПА* и ее лидеров — Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* в ходе и после войны, например, о "волынской резне" — массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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