Немцы отворачиваются от текущей власти

Почему всё больше немцев готовы голосовать за радикальных консерваторов

«Альтернатива для Германии » вышла на второе место по популярности среди парламентских партий: как показал соцопрос, за неё готовы проголосовать 17% жителей ФРГ. На прошлых выборах в бундестаг АдГ заняла третье место. «Альтернатива» выступает против массовой миграции, а также активно критикует создание зоны евро и попытки стереть национальные границы в рамках ЕС . Почему в Германии растёт недовольство политикой Евросоюза и бессменными немецкими лидерами, разбирался RT.

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) уверенно набирает популярность среди жителей ФРГ. Об этом свидетельствуют результаты социологических опросов. Если бы выборы в стране состоялись в следующее воскресенье, за партию проголосовало бы 17% населения страны. Деятельность Социал-демократической партии Германии, входящей в правящую коалицию, одобрительно оценили только 16% респондентов. Блок ХДС/ХСС мог бы рассчитывать на 28,5% голосов избирателей, из них 22,7% приходится на Христианско-демократический союз, а 5,8% — на Христианско-социальный союз.

За «Зелёных» свои голоса готовы отдать 13,5%. Эти данные были получены в результате опроса, проведённого социологической службой INSA для издания Bild. Таким образом, «Альтернатива для Германии» заняла второе место в общем рейтинге партий ФРГ.

Это не первое исследование, зафиксировавшее снижение популярности правящей коалиции и рост симпатий к партиям, считавшимся в прежние годы политическими аутсайдерами.

Например, 28 августа немецкий телеканал N-TV опубликовал данные опроса, проведённого институтом Infratest dimap. Выяснилось, что в Тюрингии поддержка партии «Альтернатива для Германии» достигает 23%, в Саксонии-Анхельт — 21%, а в Саксонии — 25%, при том что в 2014 году рейтинг АдГ в этом регионе составлял лишь 9,7%. Опрос проводился с 20 по 25 августа.

«Процесс подстёгивает сама власть»

Представители власти нередко обвиняют своих оппонентов из АдГ в попытках заработать политический капитал на разжигании межэтнической розни и ненависти к мигрантам. Именно в этом упрекали организаторов «Марша молчания», состоявшегося в городе Хемниц (Саксония) в понедельник.

Напомним, в ночь на 26 августа в городе был убит местный житель Даниэль Хиллиг . Главными подозреваемыми по делу стали двое молодых людей, один из которых прибыл в ФРГ из Ирака , а второй — из Сирии

Гибель молодого немца всколыхнула весь город, уже на следующий день в Хемнице начались стихийные уличные акции. Один митинг, на который пришло около тысячи человек, организовало местное отделение АдГ, другой — участники фанатской группировки Kaotic Chemnitz (её в Германии относят к экстремистским организациям). Одновременно на улицы вышли и левые активисты — они выступили против проявлений нацизма и ксенофобии. Между участниками уличных акций завязалась потасовка, полиции пришлось разгонять протестующих с помощью водомётов.

В Берлине жёстко осудили действия правых партий и движений. Как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель , подобным проявлениям «травли» и «ненависти» нет места в правовом государстве.

Но ситуация в Хемнице продолжала накаляться. Руководство АдГ анонсировало новое мероприятие — 1 сентября в городе состоялся «Марш молчания» в знак памяти о немцах, погибших от рук мигрантов. Мероприятие проходило в окружении большого числа полицейских, оснащённых спецсредствами для разгона демонстраций. Во время начавшихся беспорядков пострадали 18 человек, около 300 митингующих были доставлены в полицейские участки. Всего на улицы Хемница в субботу вышли 11 тыс. протестующих, большая часть которых выступала за ужесточение миграционной политики страны.

Хотя в беспорядках участвовали как правые, так и левые активисты, федеральные власти осудили только противников миграции. 2 сентября в интервью изданию Bild министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал немцев выступить против правого экстремизма.

«Мы все должны показать миру, что мы, демократы, составляем большинство, а расисты — в меньшинстве. Молчащее большинство должно наконец громче заявить о себе», — отметил министр.

«Альтернативу для Германии» власти обвиняют в разжигании неонацистских настроений в обществе. По информации издания Financial Times, на фоне событий в Хемнице немецкие спецслужбы взяли под наблюдение членов молодёжного крыла партии. Особенно тщательной проверке могут подвергнуться молодёжные отделения партии в Саксонии и Бремене.

«АдГ движется в сторону правого экстремизма со скоростью молнии. Состоящие в этой партии политики ставят под сомнение правоту закона всё чаще», — заявил член бундестага от СДПГ Буркхард Лишка.

Выборный потенциал

Между тем, если существующая тенденция сохранится, «Альтернатива для Германии» имеет шансы потеснить СДПГ и ХДС/ХСС уже на следующих выборах.

По итогам выборов в бундестаг 2017 года «Альтернатива для Германии» впервые преодолела 5%-ный барьер и смогла не только пройти в парламент, но и стать третьей партией по числу мандатов — у неё сегодня 94 места из 709. Причём популярность партии продолжает расти: уже в феврале опрос социологической службы INSA показал, что АдГ опережает СДПГ, получив 16% голосов респондентов, в то время как социал-демократов поддержали лишь 15,5% опрошенных.

О том, насколько большую роль сегодня играет миграционная проблематика в немецкой политической жизни, говорит тот факт, что именно спор из-за беженцев стал причиной серьёзных разногласий внутри правящего блока ХДС/ХСС в этом году. На ужесточении миграционного законодательства настаивал лидер ХСС Хорст Зеехофер , занимающий пост министра внутренних дел. В итоге партиям удалось договориться о новых правилах: теперь, по условиям достигнутого соглашения, дела мигрантов планируется рассматривать на границе ФРГ. Только после одобрения заявки беженец сможет проследовать на территорию Германии.

По мнению доцента кафедры европейской интеграции МГИМО Александра Тэвдой-Бурмули, хотя власть приняла меры для ограничения притока мигрантов в страну, напряжённость в связи с уже находящимися в ФРГ беженцами сохраняется: не все они интегрируются в немецкое общество, некоторые склонны нарушать общественный порядок, и это провоцирует волну возмущения.

«Отчасти этот процесс подстёгивает сама власть своими не вполне аккуратными заявлениями в адрес протестующих. Однако и правящие партии не могут поступать иначе: если они встанут на позиции АдГ, то просто потеряют свою электоральную базу. Но и сохранение прежнего курса тоже приводит к оттоку сторонников. Это движение по кругу. Это классическое положение партии истеблишмента в кризисной ситуации», — пояснил эксперт в интервью RT.

Умеренный радикализм

Оппоненты называют АдГ «правыми популистами», но сторонники партии уверены, что это несправедливо, что этот ярлык навешивают на организацию, чтобы очернить её.

Партия была создана в 2012 году группой бывших членов ХДС и носила сначала название «Wahlalternative 2013» («Альтернативный выбор 2013»). Главным требованием участников новой партии к властям стал пересмотр политики в отношении европейского долгового кризиса, разразившегося тогда на территории еврозоны. Лидеры были партии далеки от неонацизма или маргинальных учений. Один из её основателей, профессор экономики Бернард Лукке, в 2011 году возглавил «Пленум экономистов», объединивший порядка 300 профессоров экономики, выступивших против программы ЕС «Спасательный зонтик» для проблемных экономик еврозоны.

Лукке и другие основатели партии АдГ критиковали власти ЕС за управленческий кризис и неспособность решить экономические проблемы. В апреле 2013 года в Берлине состоялся учредительный съезд «Альтернативы для Германии». Впоследствии внутрипартийные разногласия привели к смене руководства АдГ — сейчас партию возглавляет экономист, профессор Йорг Мойтен.

Хотя «Альтернатива для Германии» ассоциируется в первую очередь с миграционной проблематикой, на самом деле её программа гораздо шире.

Сегодня АдГ выступает против превращения Европы в единое государственное образование с общими административными органами и силовыми структурами.

«Мы выступаем против превращения ЕС в централистское федеративное государство. Вместо этого мы стремимся вернуться к ЕС как экономическому сообществу и общности интересов суверенных государств (в исконном смысле этих слов), связанных между собой свободными обязательствами», — говорится в программе партии.

Уточнятся, что, если эти предложения не смогут быть реализованы в рамках имеющейся европейской системы, есть два варианта действий: либо ЕС должен быть распущен с последующим основанием Европейского экономического сообщества, либо же Германия должна покинуть ЕС. Кроме того, с самого начала АдГ критикует создание еврозоны, настаивая на целесообразности возвращения к национальным валютам.

По мнению руководства и членов АдГ, сегодня в ЕС вся власть принадлежит бюрократии, неподконтрольной демократическим структурам, поэтому в Европе постепенно происходит «коррозия демократии».

Кроме того, АдГ выступает против расширения ЕС за счёт неевропейских стран — в первую очередь Турции. В части программы, касающейся миграции, предлагается ограничить въезд в страну нелегалов, создав в регионах происхождения беженцев специальные центры, где мигранты смогут подавать заявки на предоставление убежища на территории ЕС.

«Готовность к интеграции в будущем должна стать условием для въезда в страну с целью длительного проживания», — уточняют в АдГ.

Идеи евроскептицизма находят отклик в германском обществе. Недовольство сложившимся положением дел особенно обострилось во время долгового кризиса еврозоны. По большому счёту, на волне этих настроений и возникла в своё время АдГ. Например, в 2012 году данные опросов, опубликованных агентством Bloomberg , свидетельствовали о том, что выход страны из еврозоны поддержало бы 40% граждан ФРГ, в то время как во Франции этот показатель составлял тогда только 26%. Исследование, проведённое тогда немецким социологическим институтом TNS Emnid для Фонда Бертельсмана, показало, что в евро разочаровались два трети жителей Германии — 65% респондентов заявили, что при сохранении марки их жизнь была бы более благополучной.

Подобные настроения в германском обществе сохранились. В 2016 году, как показал опрос социологического института TNS-Infratest, 62% немцев были уверены в том, что Евросоюз движется в неверном направлении, а 42% заявили, что поддерживают идею референдума о выходе из Союза.

Однако, после того как пик кризиса еврозоны миновал, АдГ перенесла акцент в своих выступлениях на тему нелегальной миграции. Такую точку зрения в интервью RT высказал руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов

«Сегодня нелегальная миграция является центральной темой для «Альтернативы для Германии». Не всегда этот расчёт срабатывает — например, события в Хемнице не принесли АдГ больших политических дивидендов, так считать было бы ошибочно, — пояснил эксперт в интервью RT. — А в остальном программа у АдГ весьма взвешенная, партия позиционирует себя как консервативная сила, и по многим вопросам (например, связанным с семьей, экономикой) она далека от радикализма».

Похожей точки зрения придерживается и Александр Тэвдой-Бурмули. По словам эксперта, популярность «Альтернативы для Германии» растёт, потому что сохраняются базовые предпосылки, которые привели её к успеху на прошлых выборах.