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Меркель обсудила с Путиным ситуацию в Идлибе
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Меркель обсудила с Путиным и Эрдоганом ситуацию в Идлибе 

ТВ Центр + ещё 36 22 минуты назад
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что обсудила с президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в сирийской провинции Идлиб, передает ТАСС.
"Мы должны не допустить гуманитарной катастрофы в Идлибе, это будет важной задачей. Я говорила об этом с Эрдоганом и Путиным", — сообщила она в интервью телеканалам N-TV и RTL.
Идлиб — это последний регион Сирии, который остается в руках террористов. В Минобороны России заявили, что западные страны готовят провокации с применением химического оружия в Сирии. Провокация нужна, чтобы западная коалиция получила повод нанести еще один удар по правительственным силам в Сирии.
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