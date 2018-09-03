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Порошенко предложил назвать улицу в честь Маккейна
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Порошенко предложил переименовать одну из улиц Киева в честь Маккейна 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко просит Верховную раду поддержать его обращение в Киевский городской совет о переименовании одной из улиц украинской столицы в честь американского сенатора Джона Маккейна, заявила в понедельник представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.
Ранее Порошенко принял участие в церемонии прощания с Маккейном, который скончался 26 августа в возрасте 81 года. Он на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга. Президент Украины выразил Маккейну благодарность за поддержку в трудные моменты, а также назвал сенатора "героем Украины" и борцом за демократию и свободу.
"Президент обращается и просит фракции парламента поддержать его обращение в городской совет Киева о переименовании улицы Ивана Кудри… в честь сенатора Джона Маккейна", — заявила Луценко на заседании согласительного совета Рады, которое транслировали украинские телеканалы.
Ранее на сайте Киевской городской администрации была зарегистрирована петиция о переименовании одной из улиц в Киеве в честь Маккейна.
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