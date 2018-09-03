Ещё
США пора осознать свой провал на политической арене
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США пора осознать свой провал на политической арене, заявил глава МИД Сирии 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Сирии заявил, что США пора осознать свой провал в боевых действиях на земле и на политической арене, заявил в интервью телеканалу "Россия-24" глава МИД Сирии Валид Муаллем.
"Когда США осознают, что они проиграли войну на земле и проигрывают и политическую войну?" — задался вопросом министр.
По его оценке, большинство стран, отозвавших своих послов из Сирии в 2011 году, в том числе ЕС, "в построении своих отношений с Сирией все еще находятся в заложниках американского диктата, поскольку нет существенного повода задерживаться в возобновлении этих отношений".
"Теперь, когда они начали осознавать, что их цели и планы по поддержке террористических отрядов, которые прибыли в Сирию из 80 стран, уже бесполезны и даже провалились, они начинают искать политический способ, чтобы возобновить свои отношения с Сирией. Но существуют вопрос, свободны ли эти страны в своем решении или центр его принятия остается в Вашингтоне", — отметил он.
Дипломат добавил, что ЕС было бы выгодно наладить отношения с сирийским правительством. В частности, Сирия могла бы помочь в решении проблем безопасности, вызванных миграционным кризисом в Европе, так как у Дамаска есть данные о прибывших из Сирии в ЕС террористах. Однако Дамаск не предоставит эти данные безвозмездно, так как Европа "должна исправить свои ошибки в отношении сирийского народа", подчеркнул министр.
Последние новости
В США сочли визит Порошенко на похороны Маккейна посланием Путину National Interest назвал Су-35 "ночным кошмаром" ВВС США "Морской терроризм": кто прав в Азовском море и при чем тут США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцам не дают покоя двойники Путина139
Показано видео убийства полицейского в метро Москвы171
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Из поминок по Кобзону устроили праздник356
Я календарь переверну4
Видео
03:26
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
00:20
Показано видео убийства полицейского в метро Москвы
Происшествия Криминал
00:28
Священник пощупал грудь Арианы Гранде на похоронах
Шоу-бизнес
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
Соловьев вспомнил о кошмарах
Образование Общество
12:22
Максаковой приписывают роман с миллионером
Шоу-бизнес
02:09
Новый конфликт в Третьяковке
Общество
01:04
Пугачевой поставили страшный диагноз
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение