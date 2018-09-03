Порошенко взбесился из-за слова «меморандум»

Порошенко «взбесило» предложение подписать меморандум о курсе Украины в ЕС

Ранее представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко сообщила, что Порошенко в понедельник зарегистрировал в парламенте законопроект об изменениях в Конституцию, предполагающих закрепление курса Киева в ЕС и НАТО. Тимошенко в понедельник призвала членов Верховной рады и кандидатов в президенты подписать меморандум, закрепляющий этот курс.

"Любой другой формат документа, в котором нет юридического обязательства, на самом деле является, мягко говоря, неэффективным", — сказал в ответ на это Порошенко.

При этом он отметил, что его "слово "меморандум" несколько бесит".

"Документ с таким названием, как памятная записка, не носит обязывающего характера. Тем более относительно событий или ситуации, где речь идет о суверенитете, территориальной целостности, независимости или направления развития", — сказал Порошенко.

Он отметил, что на сегодня более 70% украинцев поддерживают евроинтеграцию и более половины — интеграцию в НАТО.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.