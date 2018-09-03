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Порошенко взбесился из-за слова «меморандум»
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Порошенко «взбесило» предложение подписать меморандум о курсе Украины в ЕС 

РИА Новости + ещё 28 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины раскритиковал предложение лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко подписать меморандум, закрепляющий курс Киева в ЕС и НАТО и называющий ситуацию в Донбассе войной; Петр Порошенко заявил, что его "бесит слово "меморандум".
Ранее представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко сообщила, что Порошенко в понедельник зарегистрировал в парламенте законопроект об изменениях в Конституцию, предполагающих закрепление курса Киева в ЕС и НАТО. Тимошенко в понедельник призвала членов Верховной рады и кандидатов в президенты подписать меморандум, закрепляющий этот курс.
"Любой другой формат документа, в котором нет юридического обязательства, на самом деле является, мягко говоря, неэффективным", — сказал в ответ на это Порошенко.
При этом он отметил, что его "слово "меморандум" несколько бесит".
"Документ с таким названием, как памятная записка, не носит обязывающего характера. Тем более относительно событий или ситуации, где речь идет о суверенитете, территориальной целостности, независимости или направления развития", — сказал Порошенко.
Он отметил, что на сегодня более 70% украинцев поддерживают евроинтеграцию и более половины — интеграцию в НАТО.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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