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Глава МИД Ирана призвал выдворить террористов
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Глава МИД Ирана призвал выдворить террористов из Идлиба 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Террористы должны быть выдворены из сирийской провинции Идлиб, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.
"В Сирии идет процесс полной зачистки от терроризма, остатки террористов, в том числе "Джебхат ан-Нусры"* (запрещена в РФ), должны быть выдворены из Идлиба", — приводит агентство IRNA слова Зарифа.
Министр иностранных дел Ирана находится в Дамаске с визитом, в ходе которого он намерен встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом, министром иностранных дел Валидом Муаллемом и другими сирийскими чиновниками. Темой переговоров станет ситуация в САР, а также двусторонние отношения Тегерана и Дамаска.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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