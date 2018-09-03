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Россия не оставит без ответа санкции США
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Россия не оставит без ответа санкции США по «делу Скрипалей», заявил Лавров 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москва не оставит без ответа санкции США против РФ по "делу Скрипалей", ответ необязательно будем симметричным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы, конечно же, не оставим это без реакции, об этом будет объявлено — это необязательно будет симметричный ответ. Я считаю, что симметричный ответ не всегда оптимальный способ действий", — заявил министр, выступая перед первокурсниками в МГИМО.
Очередные санкции США против России вступили в силу в 27 августа по вашингтонскому времени (7.00 мск). Основанием для их введения стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.
Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.
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