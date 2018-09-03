США хотят использовать шантаж вместо дипломатии, заявил Лавров

"Есть группа стран, небольшая, возглавляют ее Соединённые Штаты, которая не хочет диалога, которая хочет вместо дипломатии применять диктат, ультиматумы, шантаж. Наблюдаем это каждый день", — сказал министр.

"Ревизия всего и вся, начиная от всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы, Парижского соглашения по климату, соглашения о североамериканской зоне свободной торговли, которое сейчас пытаются чинить, но пока до конца это не удалось", — добавил он.