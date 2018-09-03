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США хотят использовать шантаж вместо дипломатии
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США хотят использовать шантаж вместо дипломатии, заявил Лавров 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
США в международных отношениях хотят использовать не дипломатию и диалог, а ультиматумы и диктат, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами МГИМО.
"Есть группа стран, небольшая, возглавляют ее Соединённые Штаты, которая не хочет диалога, которая хочет вместо дипломатии применять диктат, ультиматумы, шантаж. Наблюдаем это каждый день", — сказал министр.
"Ревизия всего и вся, начиная от всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы, Парижского соглашения по климату, соглашения о североамериканской зоне свободной торговли, которое сейчас пытаются чинить, но пока до конца это не удалось", — добавил он.
Также, по словам министра, под угрозой находится работа ВТО, которую в Вашингтоне называют устаревшей организацией.
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