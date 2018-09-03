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«В Европе начинают признавать позитивные сдвиги в Сирии»
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Политолог: в Европе начинают признавать позитивные сдвиги в Сирии 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: Reuters
Президент Башар Асад победил в гражданском конфликте в Сирии, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Об этом сообщает Sputnik International.
"Асад выиграл войну. Мы должны признать это", — подчеркнул глава французского МИД.
При этом он отметил, что президент Сирии добился победы в войне, но не мира. По мнению министра, для этого Дамаску нужно "политическое решение при участии международных посредников".
Ле Дриан отметил, что Дамаск был полон решимости освободить провинцию Идлиб от террористов. Однако даже если правительственным войскам удастся вернуть регион под свой контроль, это не решит проблем, спровоцировавших конфликт, считает министр.
Глава ведомства добавил, что Франция будет способствовать мирному решению конфликта в Сирии в рамках обсуждения в Генеральной Ассамблее ООН. Он также подчеркнул, что западная коалиция готова нанести удары по арабской республике в случае использования правительственными войсками химического оружия против мирного населения в Идлибе.
Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik отметил, что в Европе меняется мнение о происходящем в Сирии.
"Те знаковые события, которые происходят в Сирии, в значительной степени, если не полностью, сопряжены с активной помощью со стороны РФ. Сегодня Европа начинает признавать те положительные сдвиги, которые там происходят. Начинают признавать тот факт, что официальный Дамаск занимается на самом деле сохранением государственности и таким образом в ближайшее время сделает все, чтобы беженцы, которые хлынули во время гражданской войны в том числе в европейские государства, могли вернуться и заняться мирным строительством. Я думаю, что в таком позитивном тренде руководители европейских государств заинтересованы, и они, по идее, просто обязаны оказать реальное, эффективное воздействие, которое бы привело к помощи официальному Дамаску восстановить государство. И, конечно нужно группироваться вокруг той продуманной линии, которую проводит на Ближнем Востоке Россия", — считает Андрей Кошкин.
Провинция Идлиб на севере Сирии остается единственным регионом, который контролируют незаконные вооруженные формирования. Ранее там была создана зона деэскалации конфликта.
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