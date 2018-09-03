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Президент Филиппин извинился перед Обамой
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Президент Филиппин извинился за свои слова в адрес Обамы 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Президент Филиппин Родриго Дутерте извинился за свои предыдущие высказывания в отношении бывшего американского лидера Барака Обамы. Об этом он заявил на встрече с филиппинской общиной в Иерусалиме, передает в понедельник телеканал ABCCBN
"Я приношу извинения за то, что говорил о нем. Также я прощаю Обаму за его высказывания в адрес проводимой правительством нашей страны борьбы с наркоторговцами", — сказал Дутерте, который прибыл в воскресенье с визитом в Израиль.
Вместе с тем филиппинский лидер считает экс-президента США "холодным персонажем в отличие от нынешнего главы Белого дома".
"Дональд Трамп мой большой друг, мы с ним на одной волне", — сказал президент.
Лидер Филиппин известен своими резкими высказываниями в адрес экс-президента Соединенных Штатов, который неоднократно критиковал Манилу за жесткие, по его мнению, методы борьбы с наркоторговцами, предусматривающие в том числе их физическое уничтожение. В сентябре 2016 года он назвал Обаму "сукиным сыном" и обещал высказать много нелицеприятных слов в его адрес на полях саммита США — АСЕАН и Восточноазиатского саммита, которые должны были состояться через несколько дней в Лаосе. После этого американская администрация сообщила об отмене запланированной встречи Обамы и Дутерте.
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