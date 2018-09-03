В Азии станет одной англоязычной страной больше

В Азии появится еще одна англоязычная страна. Тайвань сделает английский язык официальным в 2019 году. Об этом заявил премьер-министр Китайской Республики на Тайване Уильям Лай, пишет Hong Kong FP.

По его словам, нововведение должно повысить уровень владения английским языком среди тайваньцев и помочь им найти возможности для работы за рубежом. Программа предусматривает создание двуязычных школ по всей стране, где английский будет преподаваться с первых классов.

Инициатива сделает Тайвань многоязычной страной, заявил Лай. Как отмечает издание, на острове говорят также на китайском (83,5 процента населения говорят на нем дома), тайваньском (81,9 процента), диалекте хакка (6,6 процента), и других австронезийских языках.

В 2017 году на Тайване был принят закон о развитии местных языков, согласно которому языки аборигенов считаются официальными.