После пожара в музее Бразилии могла уцелеть часть коллекции

После пожара в музее Бразилии могла уцелеть десятая часть коллекции

Есть вероятность, что десятая часть коллекции национального музея Бразилии всё-таки уцелела после пожара. Об этом заявила заместитель директора учреждения. Ещё она сообщила, что в здании не сработал детектор дыма.

Накануне в Рио-де-Жанейро сгорел старейший научный музей. В нём хранилось примерно 20 миллионов ценных экспонатов, в том числе древние мумии, редкие минералы и археологические артефакты. Президент Мишел Темер назвал случившееся катастрофой: утеряны результаты почти двухсотлетней научной работы.

Власти Франции выразили готовность прийти на помощь в восстановлении музея. К ликвидации последствий готова подключиться и ЮНЕСКО

Причины возгорания пока не установлены. Однако бразильские власти уже заявляли, что это могло произойти из-за халатности: в последние годы музей не получал достаточного финансирования