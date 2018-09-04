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После пожара в музее Бразилии могла уцелеть часть коллекции
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После пожара в музее Бразилии могла уцелеть десятая часть коллекции 

Вести.Ru + ещё 82
Фото: www.vesti.ru
Есть вероятность, что десятая часть коллекции национального музея Бразилии всё-таки уцелела после пожара. Об этом заявила заместитель директора учреждения. Ещё она сообщила, что в здании не сработал детектор дыма.
Накануне в Рио-де-Жанейро сгорел старейший научный музей. В нём хранилось примерно 20 миллионов ценных экспонатов, в том числе древние мумии, редкие минералы и археологические артефакты. Президент Мишел Темер назвал случившееся катастрофой: утеряны результаты почти двухсотлетней научной работы.
Власти Франции выразили готовность прийти на помощь в восстановлении музея. К ликвидации последствий готова подключиться и ЮНЕСКО.
Причины возгорания пока не установлены. Однако бразильские власти уже заявляли, что это могло произойти из-за халатности: в последние годы музей не получал достаточного финансирования
"Сейчас самое главное — установить причину пожара. Полиция работает над этим. Нужно точно знать, что произошло. Только тогда можно будет понять, кто несет ответственность за возгорание и какие меры следует предпринять", — заявил Сержиу Са Лейтан, министр культуры Бразилии.
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