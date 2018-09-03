В ООН оценили уровень смертности беженцев

В ООН рассказали об уровне смертности беженцев

Нынешний год принес больше всего смертей мигрантов и беженцев в Средиземном море, говорится в ежегодной докладе Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), опубликованном в понедельник.

В докладе, в частности, отмечается, что общее количество мигрантов и беженцев, которые прибывают в Европу, в 2018 году сократилось на 42%. Однако уровень смертности резко возрос, особенно в районе Средиземного моря, где в период с января по июль на каждые 18 человек приходилось по одному погибшему. За тот же период в прошлом году погибал каждый 43-й мигрант.

По данным УВКБ, в нынешнем году количество погибших или пропавших без вести в Средиземном море мигрантов превысило 1600 человек.

"Этот доклад в очередной раз подтверждает, что Средиземноморский путь является наиболее смертоносным для путешествий", — заявил, комментируя доклад, директор европейского бюро УВКБ ООН Паскаль Моро.

В этой связи УВКБ ООН вместе с Международной организацией по миграции (МОМ) призвала к разработке регионального подхода к спасанию и высадке на берег людей, которые нуждаются в помощи в Средиземном море. Кроме того, агентство призывает власти Европы увеличить количество легальных путей для прибытия беженцев, в частности, увеличить программу по переселению и не препятствовать воссоединению семей.