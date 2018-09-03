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В США выпустили жетон в память о встрече Путина и Трампа
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Белый дом выпустил жетон в память о встрече Путина и Трампа 

Российская Газета + ещё 20 1 час назад
Фото: РИА Новости
Белый дом отчеканил памятные металлические жетоны в честь встречи лидеров России и США в Хельсинки, состоявшейся в июле этого года. Изделие уже можно заказать на сайте официального сувенирного магазина резиденции президента США. Стоит жетон 100 долларов.
Пока на сайте нет фотографий сувенира. Однако в воскресенье их распространил в Twitter журналист газеты The New York Times, сообщает ТАСС.
На одной стороне в центре жетона изображен Кафедральный собор Хельсинки на фоне российского и американского государственных флагов. По кругу сделана надпись: "Президент Дональд Дж. Трамп" и "Российский президент Владимир Путин". Так же указана дата события "июль 2018". Кроме того, на русском языке написано "встреча на высшем уровне", а ниже на английском — "саммит Белого дома и Кремля".
На оборотной стороне изображен Белый дом на фоне глобуса, а также авиалайнер американского лидера и его печать.
Напомним, 16 июля в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты обсудили вопросы двусторонних и международных отношений, а по итогам саммита оба лидера отметили, что сделан большой шаг вперед.
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