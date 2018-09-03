В США выпустили жетон в память о встрече Путина и Трампа

Белый дом отчеканил памятные металлические жетоны в честь встречи лидеров России и США в Хельсинки, состоявшейся в июле этого года. Изделие уже можно заказать на сайте официального сувенирного магазина резиденции президента США. Стоит жетон 100 долларов.
Пока на сайте нет фотографий сувенира. Однако в воскресенье их распространил в Twitter журналист газеты The New York Times, сообщает ТАСС.
HELSINKI SUMMIT UPDATE: We still don't know exactly what TRUMP & PUTIN agreed to.
BUT, I can now report that the White House Communications Agency's team did in fact produce a challenge coin commemorating the occasion.
Alas, it does not feature the faces of Trump & Putin. pic.twitter.com/lsd2yfR5Rl— Kenneth P. Vogel (@kenvogel) 2 сентября 2018 г.
На одной стороне в центре жетона изображен Кафедральный собор Хельсинки на фоне российского и американского государственных флагов. По кругу сделана надпись: "Президент Дональд Дж. Трамп" и "Российский президент Владимир Путин". Так же указана дата события "июль 2018". Кроме того, на русском языке написано "встреча на высшем уровне", а ниже на английском — "саммит Белого дома и Кремля".
На оборотной стороне изображен Белый дом на фоне глобуса, а также авиалайнер американского лидера и его печать.
Напомним, 16 июля в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты обсудили вопросы двусторонних и международных отношений, а по итогам саммита оба лидера отметили, что сделан большой шаг вперед.