В США выпустили жетон в память о встрече Путина и Трампа

Белый дом выпустил жетон в память о встрече Путина и Трампа

США в Белый дом отчеканил памятные металлические жетоны в честь встречи лидеров России Хельсинки , состоявшейся в июле этого года. Изделие уже можно заказать на сайте официального сувенирного магазина резиденции президента США. Стоит жетон 100 долларов.

На одной стороне в центре жетона изображен Кафедральный собор Хельсинки на фоне российского и американского государственных флагов. По кругу сделана надпись: "Президент Дональд Дж. Трамп " и "Российский президент Владимир Путин ". Так же указана дата события "июль 2018". Кроме того, на русском языке написано "встреча на высшем уровне", а ниже на английском — "саммит Белого дома и Кремля".

На оборотной стороне изображен Белый дом на фоне глобуса, а также авиалайнер американского лидера и его печать.

Напомним, 16 июля в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты обсудили вопросы двусторонних и международных отношений, а по итогам саммита оба лидера отметили, что сделан большой шаг вперед.