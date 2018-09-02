Маккейн оставил «послание» Путину и Трампу

Сенатор-«ястреб» заранее сделал распоряжения по поводу своих похорон.
Сенатор Джон Маккейн, с которым простились коллеги сегодня в Вашингтоне, на своих похоронах «передал послание» президентам Путину и Трампу. Об этом в Twitter написала экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр.
Surely no coincidence that #JohnMCain — who planned every detail of today’s memorial — invited Ukraine’s President @poroshenko & seared him beside @jensstoltenberg, head of NATO. A parting message to Vladimir Putin & @realDonaldTrump: America stands with our friends & allies. — Samantha Power (@SamanthaJPower) 1 сентября 2018 г.
По ее словам, Маккейн продумал всю церемонию заранее и неслучайно пригласил на похороны президента Украины Петра Порошенко, да еще и указал усадить его рядом с генсеком НАТО Ейнсом Столтенбергом. Что, по мнению Маккейна и со слов Пауэр, должно означать: США не бросают своих друзей и союзников.
Сенатор Джон Маккейн всю свою послевоенную карьеру последовательно выступал ярым противником сначала СССР, а затем и России. Маккейн скончался на прошлой неделе от прогрессирующего рака мозга в госпитале в Аризоне.