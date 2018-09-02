Умерший сенатор Маккейн оставил «послание» Путину и Трампу

Сенатор-«ястреб» заранее сделал распоряжения по поводу своих похорон.

По ее словам, Маккейн продумал всю церемонию заранее и неслучайно пригласил на похороны президента Украины Петра Порошенко , да еще и указал усадить его рядом с генсеком НАТО Ейнсом Столтенбергом. Что, по мнению Маккейна и со слов Пауэр, должно означать: США не бросают своих друзей и союзников.

Сенатор Джон Маккейн всю свою послевоенную карьеру последовательно выступал ярым противником сначала СССР, а затем и России. Маккейн скончался на прошлой неделе от прогрессирующего рака мозга в госпитале в Аризоне.