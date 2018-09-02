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Маккейн оставил «послание» Путину и Трампу
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Умерший сенатор Маккейн оставил «послание» Путину и Трампу 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: AP Photo
Сенатор-«ястреб» заранее сделал распоряжения по поводу своих похорон.
Сенатор Джон Маккейн, с которым простились коллеги сегодня в Вашингтоне, на своих похоронах «передал послание» президентам Путину и Трампу. Об этом в Twitter написала экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр.
По ее словам, Маккейн продумал всю церемонию заранее и неслучайно пригласил на похороны президента Украины Петра Порошенко, да еще и указал усадить его рядом с генсеком НАТО Ейнсом Столтенбергом. Что, по мнению Маккейна и со слов Пауэр, должно означать: США не бросают своих друзей и союзников.
Сенатор Джон Маккейн всю свою послевоенную карьеру последовательно выступал ярым противником сначала СССР, а затем и России. Маккейн скончался на прошлой неделе от прогрессирующего рака мозга в госпитале в Аризоне.
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