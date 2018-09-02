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Вучич о проблеме Косова: сами разберемся
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Вучич о проблеме Косова: сами разберемся 

Вести.Ru 37 минут назад
Фото: Вести.Ru
Мировое сообщество должно дать правительству Сербии и руководству косовских албанцев возможность самим договориться по урегулированию в Косове, включая и вопрос о границах края. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в разговоре с журналистами на совместном с премьером Македонии Зораном Заевым открытии первого македонско-сербского проекта объединенного пограничного пункта Табановцы-Прешево.
По словам Вучича, в Белграде и косовской столице Приштине рассматривают Косово по-разному: сербы считают край частью Сербии, а албанцы — независимым государством. Большинство стран Запада также считает Косово суверенным государством, невзирая на позицию Белграда, резолюцию 1244 Совбеза ООН, мнение Китая, России, Индии и "половины стран мира".
По словам Вучича, он надеется, что сербам и албанцам дадут возможность попытаться разрешить вопрос отношений между ними, который "является проблемой уже 200 лет", и "выстроить отношения для будущего, а не соревноваться в том, кто эффектнее ответит" на вопросы журналистов.
По мнению Вучича, разрешение векового конфликта между сербами и албанцами больше всего способствовало бы стабильности и миру в регионе, передает РИА Новости. Представители Белграда и Приштины, считает он, должны сесть и попытаться договорится, чтобы и сербы, и албанцы в будущем подразумевали одни и те же границы Косова.
Очередной раунд переговоров между Белградом и Приштиной при посредничестве Евросоюза намечен на 7 сентября в Брюсселе.
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