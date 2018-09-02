Названа самая большая трагедия украинского народа

Денисов сказал RT, что призыв Мосийчука является «квинтэссенцией украинской политической системы». «Люди, которые находятся у власти, фактически не стесняясь признают себя террористической организацией», — пояснил эксперт, назвав это проблемой, которую необходимо решать.

С другой стороны, Запад делает вид, что ничего не происходит, отметил Денисов.

«И это самая большая трагедия для украинского народа, который вынужден существовать в государстве, поставившем себя за грань международного права и общечеловеческих ценностей», — сказал Денисов.

По его мнению, заявления Мосийчука не являются чем-то новым для Украины, в этой стране не только он может спокойно рассуждать на тему убийства людей. «За последние несколько лет мы много раз слышали от представителей власти, президента призывы к силовому решению конфликта, к уничтожению людей в Донбассе», — напомнил эксперт.

Он назвал это логичным продолжением «четырехлетней бравады со стороны украинской власти».

По мнению Денисова, со стороны Киева было бы честно признать, что украинские власти действуют террористическими методами и дальше собираются действовать точно так же.

Украинские власти отрицают свою причастность к взрыву, однако задержанные после теракта в Донецке признались в работе на Киев. Кроме того, депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал Украину взять на себя ответственность за убийство Захарченко.