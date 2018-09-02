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Аятолла Хаменеи призвал военных к повышению боеготовности
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Аятолла Хаменеи призвал военных к повышению боеготовности 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: EPA
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обратился к Вооруженным силам страны с призывом сохранять бдительность и повышать личную боеготовность и боевые возможности вооружений. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте иранского лидера, которое цитирует "Интерфакс".
Вместе с тем аятолла Хаменеи отметил, что, по его мнению, полномасштабная война в настоящее время маловероятна. Иранский лидер пояснил, что в своих прогнозах основывался на политических оценках.
Тегеран объявил 1 сентября о планах дальнейшего совершенствования баллистических ракет, а также строительстве новых боевых самолетов и развитии военно-морских сил. В тот же день министр обороны Ирана Амир Хатами провел переговоры со своим сирийским коллегой Али Абдаллой Аюбом, результатом которых стала договоренность о расширении сотрудничества в военной сфере.
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