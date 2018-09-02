Аятолла Хаменеи призвал военных к повышению боеготовности

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обратился к Вооруженным силам страны с призывом сохранять бдительность и повышать личную боеготовность и боевые возможности вооружений. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте иранского лидера, которое цитирует "Интерфакс"

Вместе с тем аятолла Хаменеи отметил, что, по его мнению, полномасштабная война в настоящее время маловероятна. Иранский лидер пояснил, что в своих прогнозах основывался на политических оценках.