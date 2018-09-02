В Донбасс прибыли военные из США и Канады 

Военные из США и Канады прибыли на подконтрольную Украине территорию Донбасса. Переброску иностранных наёмников зафиксировала разведка самопровозглашённой Донецкой народной республики.
«Нашей разведкой отмечается прибытие большого количества иностранных военнослужащих в подразделения 56-й мотопехотной и 406-й артиллерийской бригад, сосредотачивающихся в районе населённого пункта Урзуф», — сообщил начальник пресс-службы ВС ДНР Данил Безсонов.
По его словам, также разведчики доложили о прибытии в штаб Объединённой тактической группировки группы высокопоставленных военных из США и Канады.
Безсонов отметил, что военнослужащие примут участие в планировании и проведение наступательной операции со стороны Украины, передаёт «Интерфакс».
Ранее спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что власти США готовы поставлять Украине летальное оружие и обсуждать помощь в укреплении ВМФ и ПВО Украины, нуждающейся в защите.