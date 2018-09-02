Обнародован разговор Полторака и пранкера

Раскрыто содержание разговора Полторака и пранкера

Пранкеры пообщались с министром с помощью аудио-робота, созданного на в основном на базе записанного ранее прошлогоднего разговора Порошенко с тогдашним руководителем «5 канала» Владимиром Лясовским.

В разговоре с Полтораком несколько раз задается вопрос: «Кто ездил в Донецк?». «Значит, дружище мой, ситуация просто неконтролируемая. Вам не нравится — пишите заявление и идите на …Ты не знал, что в Донецк едут люди?! Они что, ох*** что ли …?" — с этого начинается разговор с министром обороны.

»Все военные бегут оттуда», — кричит «президент».

«Никто не бежит оттуда, все на месте», — растерянно отвечает министр.

После этого звучит сказанная спокойным тоном фраза: «Выведи войска, начинать войну нельзя. Атаковать нельзя. Понял?».

Полторак говорит, что понял.

Полторак также отмечает, что впервые слышит о том, что кто-то из «его людей» был в Донецке. Он также говорит, что в курсе того, что недавно произошло в Донецке.

«Вы это мне говорите? Это Полторак. Я что-то сделал не то?» — спрашивает министр.