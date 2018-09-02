Обнародован разговор Полторака и пранкера

Опубликована запись разговора министра обороны Украины Степана Полторака с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), сообщает РенТВ.
Пранкеры пообщались с министром с помощью аудио-робота, созданного на в основном на базе записанного ранее прошлогоднего разговора Порошенко с тогдашним руководителем «5 канала» Владимиром Лясовским.
В разговоре с Полтораком несколько раз задается вопрос: «Кто ездил в Донецк?». «Значит, дружище мой, ситуация просто неконтролируемая. Вам не нравится — пишите заявление и идите на …Ты не знал, что в Донецк едут люди?! Они что, ох*** что ли …?" — с этого начинается разговор с министром обороны.
»Все военные бегут оттуда», — кричит «президент».
«Никто не бежит оттуда, все на месте», — растерянно отвечает министр.
После этого звучит сказанная спокойным тоном фраза: «Выведи войска, начинать войну нельзя. Атаковать нельзя. Понял?».
Полторак говорит, что понял.
Полторак также отмечает, что впервые слышит о том, что кто-то из «его людей» был в Донецке. Он также говорит, что в курсе того, что недавно произошло в Донецке.
«Вы это мне говорите? Это Полторак. Я что-то сделал не то?» — спрашивает министр.
Ранее в украинском оборонном ведомстве сообщили о неудавшейся попытке «российских пранкеров» спровоцировать Полторака «высказаться по поводу последних событий в зоне проведения операции объединённых сил».