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Около 18 человек пострадали при беспорядках Германии
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Около 18 человек пострадали при беспорядках Германии 

News.ru 1 час назад
Фото: Michael Debets/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Во время демонстраций против мигрантов в германском Хемнице пострадали 18 человек, среди которых трое полицейских. Участие в различных акциях по всему городу приняли свыше 11 тысяч человек.
«Операция в Хемнице продолжалась до поздней ночи, которая в целом выдалась спокойной, без новых инцидентов», — отметили в полиции федеральной земли Саксония.
В настоящее время заведено 37 уголовных дел. Большинство из них связаны с нанесением телесных повреждений, порчей имущества и нарушением закона о проведении собраний.
При этом в полиции не исключили, что количество уголовных дел будет расти, передаёт ТАСС.
Протестные акции началась 26 и 27 августа после гибели местного жителя от ножевых ранений, которые, как считает следствие, нанесли два мигранта из Сирии и Ирака.
Ранее News.ru писал, что группа неизвестных напала на сирийца в немецком городе Висмаре. Двое из нападавших ударили молодого человека по лицу, а третий начал избивать его железной цепью по плечам и рёбрам. После того как сириец упал, неизвестные продолжили наносить ему удары ногами.
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