В ДНР обвинили Бабченко в бесовщине 

В Донецке отреагировали на заявление Аркадия Бабченко о смерти Александра Захарченко. Советник погибшего главы ДНР Александр Казаков назвал комментарии журналиста «игрой беса».
«У Федерико Гарсиа Лорки есть замечательная работа, которая называется «Теория и игра беса». То, что пишут, начиная с вечера пятницы эти деятели на Украине, это игра беса. Пусть перечитают, они поймут, что я имею в виду», — цитирует его слова РБК.
Аркадий Бабченко опубликовал пост о смерти Александра Захарченко и Иосифа Кобзона 31 августа. Запись показалась многим пользователям соцсети оскорбительной. В комментариях журналиста сравнивали со Степаном Бандерой и Романом Шухевичем и обвиняли в аморальности.