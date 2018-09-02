В СМИ просочилась секретная директива ООН по Сирии

Издание «Коммерсантъ» опубликовало текст внутреннего документа ООН по работе в Сирии . Это директива от 17 октября прошлого года. В ней, в частности, оговаривается, что участие ООН в реконструкции Сирии станет возможным после смены режима в стране.

«ООН будет готова содействовать реконструкции Сирии только после того, как сторонами конфликта будет достигнуто подлинное соглашение о политическом переходе», — говорится в документе.

Ранее такую позицию неоднократно озвучивали США, увязывающие восстановление Сирии с переходом власти от нынешнего президента Сирии Башара Асада к другому лидеру.

Организация готова содействовать отправке гуманитарной помощи в страну и реализации Плана гуманитарного реагирования, который поможет поддержанию жизни в стране в определенных пределах.

«Мероприятия по развитию или восстановлению, которые выходят за эти пределы, должны быть отражены в других механизмах, требующих более длительных переговоров с правительствами», — говорится в документе.

Отмечается, что помощь должна основываться на потребностях населения (а не правительства) как приоритетных, «с особым вниманием на потребности уязвимых групп и отдельных лиц, таким образом, чтобы итогом стала защита прав человека».

Как сообщает «Коммерсант», автором документа является американский дипломат, бывший замгенсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман.