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В СМИ просочилась секретная директива ООН по Сирии
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В СМИ просочилась секретная директива ООН по Сирии
В СМИ просочилась секретная директива ООН по Сирии

В СМИ просочилась секретная директива ООН по Сирии 

Рамблер 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Издание «Коммерсантъ» опубликовало текст внутреннего документа ООН по работе в Сирии. Это директива от 17 октября прошлого года. В ней, в частности, оговаривается, что участие ООН в реконструкции Сирии станет возможным после смены режима в стране.
«ООН будет готова содействовать реконструкции Сирии только после того, как сторонами конфликта будет достигнуто подлинное соглашение о политическом переходе», — говорится в документе.
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Ранее такую позицию неоднократно озвучивали США, увязывающие восстановление Сирии с переходом власти от нынешнего президента Сирии Башара Асада к другому лидеру.
Организация готова содействовать отправке гуманитарной помощи в страну и реализации Плана гуманитарного реагирования, который поможет поддержанию жизни в стране в определенных пределах.
«Мероприятия по развитию или восстановлению, которые выходят за эти пределы, должны быть отражены в других механизмах, требующих более длительных переговоров с правительствами», — говорится в документе.
Отмечается, что помощь должна основываться на потребностях населения (а не правительства) как приоритетных, «с особым вниманием на потребности уязвимых групп и отдельных лиц, таким образом, чтобы итогом стала защита прав человека».
Как сообщает «Коммерсант», автором документа является американский дипломат, бывший замгенсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман.
Говоря об этом документе, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров призвал западных партнеров «не пытаться использовать международные организации втемную».
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