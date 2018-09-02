«Линия Трампа восторжествовала»

Как продвигаются торговые переговоры США, Канады и Мексики*

Канадой и Новое торговое соглашение между США Мексикой может быть подписано до конца года. Об этом заявили в Белом доме. На этой неделе Вашингтон уже договорился о новом порядке торговли с Мехико , но переговоры с Оттавой продолжаются — канадская сторона не хочет подписывать невыгодный для себя договор. При этом эксперты отмечают, что и Мексика, и Канада вовремя не диверсифицировали свой экспорт, сбывая большую часть продукции в США, поэтому американская администрация может навязать им почти любые условия. Политологи при этом подчёркивают, что Трамп извлекает политические дивиденды из торгового спора с соседями.

Белый дом намерен в течение 90 дней подписать новый договор о торговле с Мексикой и Канадой. Документ заменит действовавшее с 1992 года Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

Как сообщили в пресс-службе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, об этих планах президент США Дональд Трамп накануне уведомил конгресс. В офисе Лайтхайзера подчеркнули, что новое соглашение в случае его подписания станет «самым прогрессивным» в мире.

Заявление прозвучало на фоне недавнего визита в США министра иностранных дел Канады Христи Фриланд . Глава канадского МИД обсудила с торгпредом США перспективы пересмотра торгового договора.

Выступая перед журналистами по итогам встречи, Фриланд заявила, что в переговорах по NAFTA сторонами был достигнут «большой прогресс».

«Тот факт, что Мексика смогла сделать такой, должно быть, непростой для неё шаг и пойти на уступки, действительно создаёт условия для продуктивных переговоров на этой неделе», — заявила она.

Христя Фриланд © Eric BARADAT / AFP

Обсуждение пересмотра торговых отношений продолжится на следующей неделе, новый раунд переговоров запланирован на среду, 5 сентября. Об этом сообщили 31 августа в администрации президента США. Ранее в интервью CNB министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон и Оттава могут прийти к соглашению по торговому договору в самое ближайшее время.

Впрочем, канадская сторона пока не спешит подводить черту под дискуссией.

Как заявила Фриланд 31 августа, Канада стремится к заключению лишь той сделки, которая будет ей полезна. «Мы пока не достигли этого», — добавила министр.

Похожее заявление прозвучало и от премьер-министра страны Джастина Трюдо . Политик подчеркнул, что подпишет сделку по NAFTA, только если соглашение будет «хорошим для Канады».

«Пристяжные ремни»

Напомним, 27 августа Дональд Трамп объявил о том, что США достигли договорённости с Мексикой по новому торговому соглашению. Политик пояснил, что страны решили не только пересмотреть товарооборот между странами, но также переименовать скрепляющий его документ.

«Раньше соглашение называлось NAFTA, а мы назовем это Американо-мексиканским торговым соглашением. Мы избавимся от названия NAFTA — с ним связаны плохие ассоциации, поскольку США понесли большой урон из-за NAFTA. А сейчас мы заключаем прекрасную сделку для обеих стран», — заявил глава Белого дома.

Вашингтон и Мехико могут подписать новый договор уже в ноябре, пояснил торгпред США Роберт Лайтхайзер.

Канада может присоединиться к этому договору, но в Вашингтоне также не исключают выработки отдельного договора с Оттавой.

«Мы можем пойти на заключение отдельного соглашения, а можем присовокупить его к этому договору — Американо-мексиканскому торговому соглашению», — пояснил Трамп.

Однако позднее в СМИ просочился комментарий американского президента, не предназначавшийся для широкой публики. Издание Toronto Star опубликовало слова Трампа, сказанные политиком не под запись в интервью агентству Bloomberg

Политик заявил, что не планирует искать компромисс по торговым отношениям с Канадой, но не говорит об этом публично, так как «это будет столь оскорбительно, что они не смогут заключить сделку».

Трамп не стал опровергать эту информацию, но обвинил сотрудников Bloomberg в нечестности.

«Я сделал заявление, обозначив, что оно не под запись, агентству Bloomberg по поводу Канады, и это чёткое примечание было вопиюще проигнорировано… По крайней мере, Канада теперь знает, что я думаю по этому поводу», — написал американский президент в своем Twitter.

По мнению экспертов, в интервью Bloomberg Трамп сказал правду — американская администрация может навязать Оттаве и Мехико почти любые условия.

«Мексика и Канада не обладают свободой для манёвров в торговых переговорах с Вашингтоном, — пояснил в интервью RT профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев. — Их экономики — пристяжные ремни к экономике США. Их экономические связи не диверсифицированы, а экономический рост зависит от действий США. Ещё 30 лет назад у Мексики и Канады были, по крайней мере, твёрдые позиции на топливном рынке, а сегодня США сами экспортируют углеводороды».

«Сегодня США уже пришли к сепаратному американо-мексиканскому соглашению, а с Канадой ситуация не ясна. Канада должна на условиях США либо подписать отдельное соглашение, либо же присоединиться к американо-мексиканскому договору. В первом случае можно будет говорить о ликвидации NAFTA, и тогда встанет новый вопрос — уже о торговых отношениях Мексики и Канады. Ну а если договор снова будет трёхсторонним, NAFTA, пусть и в изменённом виде, сохранится», — подчеркнул эксперт в интервью RT.

«Вменяемые условия»

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и два года спустя вступило в силу. NAFTA является самым крупным торговым союзом Западного полушария, совокупный ВВП стран-участниц составляет порядка $20 трлн.

Идея безбарьерного торгового пространства, объединяющего три соседние страны, возникла в середине 1970-х годов и сразу заинтересовала влиятельных представителей американских деловых кругов. К 1988 году было создано Канадско-американское соглашение о свободной торговле CUSFTA, Вашингтон и Оттава пообещали друг другу снять таможенные ограничения в течение 10 лет. Но в 1991 году стартовали новые, уже трёхсторонние переговоры, завершившиеся подписанием договора о NAFTA. США представлял тогда президент-республиканец Джордж Буш

Канада, Мексика и США обязались со временем полностью отменить таможенные барьеры. Кроме того, соглашение подразумевало либерализацию рынка услуг и инвестиций, исполнение норм о защите интеллектуальной собственности, развитие партнёрства для защиты экологии.

Канаде и США не пришлось проделывать большой путь в рамках NAFTA — к моменту вступления договора в силу большая часть торговых ограничений между странами уже была упразднена. Мехико и Вашингтон приступили к поэтапной отмене тарифов тотчас после вступления соглашения в силу.

Однако, по мнению Дональда Трампа, договор NAFTA только навредил американской экономике. Ключевой пункт программы политика — сокращение дефицита в структуре внешнеторгового баланса США, поэтому американский президент убеждён, что без пересмотра основных торговых соглашений этого не достичь. Пересмотр Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли — одно из приоритетных направлений политики главы Белого дома.

Указ о начале переговоров об изменении условий NAFTA был подписан Трампом 23 января 2017 года — через три дня после инаугурации. Впоследствии в интервью газете The Washington Post президент США рассказал, что собирался просто объявить о выходе страны из соглашения. Однако советники отговорили его от столь резкого шага.

«Я был полностью настроен на то, чтобы разорвать (NAFTA. — RT). Я предвкушал разрыв (данной договорённости. — RT). Я собирался это сделать», — заявил Трамп.

Действительно, для США сейчас торговый дефицит с Мексикой составляет порядка $60 млрд, притом что общий годовой товарооборот — около $500 млрд

После вступления в силу соглашения NAFTA многие американские компании начали перенос производственных мощностей на территорию Мексики, пользуясь дешевизной рабочей силы в соседней стране. По подсчётам экспертов, в период с 1998 по 2005 год промышленные регионы США, такие как Мичиган и Огайо, потеряли порядка 20% рабочих мест. Зато Мексика смогла значительно нарастить экспорт своей продукции в США. Сейчас на внешнеэкономический сектор приходится порядка 57% ВВП страны. Из них около 80% мексиканского экспорта приходится именно на США и Канаду. К примеру, в прошлом году на рынок Соединённых Штатов было поставлено около 1,8 млн автомобилей мексиканского производства.

Как сообщило ранее агентство Reuters, проект нового торгового соглашения, о создании которого на этой неделе объявили в Белом доме, позволит Вашингтону повышать пошлины на ввоз мексиканских автомобилей и запчастей до 25%. К таким мерам американская администрация сможет прибегать в том случае, если объём поставок машин из Мексики превысит 2,4 млн единиц в год, а стоимость импортируемых запчастей перевалит за $90 млрд

Меняются и требования к локализации автомобильного производства в США и Мексике с 62,5% до 75%. При выполнении этого требования Вашингтон гарантирует сохранение беспошлинного режима для сельскохозяйственных поставок.

Эксперты отмечают, что о полном разрыве сотрудничества или о совсем жёстких мерах речь всё же не идёт, в рамках нового соглашения Мексика сможет продолжить торговлю с США.

«США тоже в какой-то степени зависят от Мексики, как бы то ни было, но связи носят двусторонний характер, и разрывать их полностью было бы просто неразумно. Поэтому Вашингтон предлагает относительно вменяемые условия. При всей колоссальности его запросов Трамп — реальный политик», — пояснил Дмитрий Евстафьев.

По мнению Владимира Васильева, сегодня для Трампа первоочередное значение имеет сам факт пересмотра торговых соглашений, конкретные же детали заключаемого договора сейчас играют меньшую роль.

«Для Трампа вопрос пересмотра или ликвидации NAFTA важен с политической точки зрения, это часть его предвыборных обещаний. В любом случае Белый дом сейчас удовлетворён ходом переговоров, линия Трампа восторжествовала», — пояснил эксперт.

Путь наименьшего сопротивления

За последние десятилетия США стали крупнейшим рынком сбыта и для Канады, которая поставляет в Америку продукцию автомобилестроения, сталь, электрооборудование, сырую нефть и другие товары. Так, США импортируют примерно треть всего сельскохозяйственного экспорта Канады, до 65% продукции лёгкой промышленности и около 80% канадских автомобилей. Введение беспошлинного режима с Соединёнными Штатами позволило Канаде расширить объём внешней торговли. Если в 1989 году на экспорт в США приходилось порядка 15% канадского ВВП, то к 2000 году этот показатель достиг 33%.

В 2017 году Канада экспортировала в США товаров на сумму $319,4 млрд, а импортировала на $221,8 млрд При этом общий объём канадского экспорта в прошлом году составил $432 млрд

«Согласие Канады на предлагаемые Белым домом условия — лишь вопрос времени», — подчеркивает Дмитрий Евстафьев.

Как пояснил эксперт, изначально соглашение NAFTA планировалось как часть более широкого проекта — зоны свободной торговли, которая включала бы не только Северную, но и всю Латинскую Америку. В этом был очень заинтересован финансовый сектор США, но потом данный план был свёрнут в силу разных причин.

«Заявления Трампа о том, что NAFTA с самого начала была не выгодна США, не вполне соответствуют действительности. Но дело в том, что именно в этом вопросе Дональду Трампу проще всего выполнить свои обещания», — считает Евстафьев.

Переговоры с Евросоюзом и уж тем более со странами Азии идут сложно. А Канада и Мексика вынуждены соглашаться с требованиями Вашингтона, поэтому Трамп просто пошёл по пути наименьшего сопротивления — в этом случае США могут не опасаться ответных мер, отмечает эксперт.