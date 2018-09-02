Заикался и оправдывался. Пранкер о звонке Полтораку 

Российский пранкер Лексус (Алексей Столяров) рассказал свою версию того, как он пообщался с министром обороны Украины Степаном Полтораком. По его словам, он звонил с помощью аудио-робота украинского президента Петра Порошенко, сообщает УНИАН.
«Президент» в разговоре распекал собеседника, а тот оправдывался.
«Полторак заикался и оправдывался, а когда мы ему предложили написать заявление об отставке — он согласился. Когда он понял, что наговорил, то решил отмыться, сделав заявление. Тем хуже для него, так как запись опубликуется раньше», — рассказал Столяров.
Ранее в украинском оборонном ведомстве сообщили о неудавшейся попытке «российских пранкеров» спровоцировать Полторака «высказаться по поводу последних событий в зоне проведения операции объединённых сил». В заявлении министерства говорится, что пранкеры сфабриковали голоса известных людей, но были сразу же разоблачены и «на понятном для них языке отправлены в соответствующем направлении».