Киев «раскусил» российских пранкеров

Минобороны Украины «раскусило» российских пранкеров

В Министерстве обороны Украины сообщили о попытке «российских пранкеров» спровоцировать главу ведомства Степана Полторака «высказаться по поводу последних событий в зоне проведения операции объединённых сил».

В сообщении ведомства говорится, что министру позвонили поздно ночью, сфабриковав голоса известных людей.

«Цель такой выходки — переложить ответственность за последние события в Донецке на украинских военных. Их попытка была сразу же разоблачена, и они на понятном для них языке были отправлены в соответствующем направлении», — говорится в сообщении.

31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка погиб глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. Власти ДНР заявили о причастности к покушению Службу безопасности Украины.