Киев «раскусил» российских пранкеров

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«Ташкент» сделал первое заявление после гибели Захарченко

Минобороны Украины «раскусило» российских пранкеров 

Рамблер + ещё 4 2 часа назад
В Министерстве обороны Украины сообщили о попытке «российских пранкеров» спровоцировать главу ведомства Степана Полторака «высказаться по поводу последних событий в зоне проведения операции объединённых сил».
В сообщении ведомства говорится, что министру позвонили поздно ночью, сфабриковав голоса известных людей.
«Цель такой выходки — переложить ответственность за последние события в Донецке на украинских военных. Их попытка была сразу же разоблачена, и они на понятном для них языке были отправлены в соответствующем направлении», — говорится в сообщении.
>> Пранкеры разыграли главу СБУ от имени Бабченко
31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка погиб глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. Власти ДНР заявили о причастности к покушению Службу безопасности Украины.
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