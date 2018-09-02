Раскрыты ожидания Абэ от новой встречи с Путиным

Абэ рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с Путиным

По его словам, он планирует обсудить с Путиным вопрос принадлежности Курильских островов.

Он также добавил, что рассчитывает на основательную дискуссию с Путиным.

Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что Москва и Токио договорились ускорить подготовку к встрече Путина и Абэ.

Как отмечалось, лидеры намерены провести встречу в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.