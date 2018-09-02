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Раскрыты ожидания Абэ от новой встречи с Путиным
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Абэ рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с Путиным 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении подписать мирный договор на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Sankei.
По его словам, он планирует обсудить с Путиным вопрос принадлежности Курильских островов.
Он также добавил, что рассчитывает на основательную дискуссию с Путиным.
Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что Москва и Токио договорились ускорить подготовку к встрече Путина и Абэ.
Как отмечалось, лидеры намерены провести встречу в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
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