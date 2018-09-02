Взрывам под Дамаском нашли необычное объяснение

Военный источник официального сирийского агентства САНА опроверг сообщения об израильских ракетных ударах по аэродрому "Меззе" под Дамаском и объяснил, что взрывы, которые были слышны рядом с ним, произошли на военном складе и были вызваны коротким замыканием.
Источник в спецслужбах Сирии ранее сообщил РИА Новости, что пригород Дамаска подвергся ракетному обстрелу, сирийские системы ПВО отражали удары. По его словам, военный аэродром "Меззе" под Дамаском ударам не подвергался, однако ракетный обстрел привёл ко взрывам на складе боеприпасов близ него. Газета Times of Israel писала, что удары, по некоторым данным, наносили израильские самолеты.