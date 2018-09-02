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В Дании арестовали российское судно
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В Дании арестовали российское судно 

Газета.Ru + ещё 7 37 минут назад
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Власти Дании арестовали российское судно "Novaya Zemlya". Об этом сообщается на сайте Российского союза моряков.
По данным союза, в настоящее время судно располагается у мыса Скаген.
Как отмечается, на борту находится 19 российских моряков.
Ранее представитель азово-донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Александр Рубцов заявил, что в турецком городе Стамбул арестовали судно с 11 российскими моряками на борту.
Как отмечалось, корабль был арестован из-за долгов собственника.
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