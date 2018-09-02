В Дании арестовали российское судно

Власти Дании арестовали российское судно "Novaya Zemlya". Об этом сообщается на сайте Российского союза моряков.

По данным союза, в настоящее время судно располагается у мыса Скаген.

Как отмечается, на борту находится 19 российских моряков.

Ранее представитель азово-донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Александр Рубцов заявил, что в турецком городе Стамбул арестовали судно с 11 российскими моряками на борту.

Как отмечалось, корабль был арестован из-за долгов собственника.