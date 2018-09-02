Ещё
Дания арестовала российскую «Новую Землю»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Дании арестовали российское судно 

Газета.Ru + ещё 24 8 часов назад
Фото: EPA
Власти Дании арестовали российское судно "Novaya Zemlya". Об этом сообщается на сайте Российского союза моряков.
По данным союза, в настоящее время судно располагается у мыса Скаген.
Как отмечается, на борту находится 19 российских моряков.
Ранее представитель азово-донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Александр Рубцов заявил, что в турецком городе Стамбул арестовали судно с 11 российскими моряками на борту.
Как отмечалось, корабль был арестован из-за долгов собственника.
Газета.Ru: последние новости
Названа дата похорон Захарченко Абэ рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с Путиным NYT: США пытались получить от Дерипаски данные о "российском вмешательстве"
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По Сирии ударили ракеты283
Путин поведал о неприличном предложении на переговорах367
Замечен огромный «корабль-призрак»3
Порошенко заявил о возвращении Донбасса576
Новый глава ДНР высказался о позиции по России1444
Видео
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
01:26
«Нужна была провокация»: как сбили «Боинг» над Сахалином
Происшествия Статьи
04:02
«Украина готовит наступление после убийства Захарченко»
В мире Статьи
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
05:05
Поклонская рассказала о своем медовом месяце
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение