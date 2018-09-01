Захарченко готовился прилететь на похороны Кобзона

Захарченко планировал прилететь в Москву на похороны Кобзона

Теракт в донецком ресторане "Сепар"

Глава ДНР Захарченко погиб вечером 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка . Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

"Я дружил с Сашей. Фактически мы все это время были вместе… Сегодня он должен был прилететь в Москву, чтобы завтра вместе пойти на похороны Кобзона", — рассказал Тайсаев.

Он также сообщил, что сейчас направляется в Донецк, чтобы присутствовать на похоронах Захарченко.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников сообщил журналистам, что церемония прощания и похороны главы ДНР Захарченко запланированы на 2 сентября.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с артистом пройдет в московском Концертом зале имени Чайковского в воскресенье, 2 сентября, после чего он будет похоронен в иудейской части Востряковского кладбища, рядом со своей мамой.

Подробнее о биографии Александра Захарченко читайте в справке РИА Новости >> Город осиротел, потеряли надежду — жители Донецка об убийстве Захарченко